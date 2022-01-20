В Костромской области создали региональный фонд развития промышленности

КОСТРОМА, 20 января. /ТАСС/. Региональный фонд развития промышленности начал работу в Костромской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.

"С 2022 года при поддержке Минпромторга России в Костромской области начал свою работу региональный Фонд развития промышленности. Региональный ФРП выступает некоммерческой организацией, главной задачей которой является предоставление промышленным предприятиям области льготных займов для реализации проектов развития", - говорится в сообщении.

В настоящий момент фонды созданы во всех регионах Центрального федерального округа. "Льготные займы региональных фондов развития промышленности - один из основных механизмов, позволяющих развивать производственный сектор", - цитирует пресс-служба министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В бюджете Костромской области на 2022 год предусмотрены средства на капитализацию Фонда развития промышленности региона в размере 13,7 млн рублей. Кроме этого, область планирует привлечь средства федерального бюджета через конкурсный отбор по Единой региональной субсидии.

"Ключевым направлением станет реализация совместных проектов с федеральным Фондом развития промышленности. Это позволит привлечь до 70% средств ФРП на софинансирование проектов костромских компаний, направленных на импортозамещение, модернизацию производства, приобретение технологического оборудования по обработке древесины, повышение производительности труда на промышленных предприятиях", - приводит пресс-служба слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова.