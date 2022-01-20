В Тюменской области выявили первый случай заражения "омикроном"

ТАСС, 20 января. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Тюменской области, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону в четверг. Это был последний регион Уральского федерального округа, где ранее не фиксировались случаи заражения новым штаммом.

"В Тюменской области зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. Он изолирован, проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя. За границу не выезжал. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении.

Новый штамм выявил Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора при проведении фрагментарного секвенирования.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 364 случая заражения, всего с начала пандемии зафиксировали 94 843 случая, выздоровели 83 787 человек, полный курс вакцинации прошли 990 284 жителя. В регионе развернули 1,6 тыс. коек, из них свободно - 26,5%.