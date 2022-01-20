Древний меч богатырского размера представили в музее Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Древний железный меч, найденный во время раскопок могильника в городе Ставрополе, представили в краевом музее-заповеднике. Длина меча составляет почти 93 см, и археологи назвали его богатырским, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"В собрание Ставропольского музея-заповедника поступила археологическая коллекция из раскопок могильника. <…> В одном из погребений исследователи обнаружили меч, поразивший их своими размерами и пропорциями. Общая длина оружия составляет почти 93 см, а ширина клинка - около 10 см, и это при невысоком росте людей того времени. Археологи прозвали меч "богатырским". Он изготовлен из железа и датируется IV-III вв. до н. э.", - говорится в сообщении.

Меч имеет большой вес и длинный клинок, при этом рукоятка оружия короткая. "По мнению историков, это говорит о том, что данным оружием сложно было бы совладать в бою. Поэтому у специалистов появилось предположение, что меч из памятника "Курган" принадлежал знатному воину. Он не использовался в боевых целях, а имел сакральное значение и обозначал высокий статус владельца", - отмечается в сообщении.

Подобные мечи использовали воины из племен, проживавших недалеко от Ставропольского края сотни лет назад. По предположению историков, на территорию нынешнего Ставрополя подобные мечи в качестве военных трофеев приносили сарматы, населявшие эту местность в тот период.

Поступивший в музей меч представили в экспозиции "История города Ставрополя", которая была открыта в краевом музее в сентябре 2021 года накануне празднования Дня города.