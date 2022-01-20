Омикрон-штамм лидирует в статистике суточной заболеваемости ковидом в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен в 80% случаях рекордного за все время пандемии суточного прироста заболевших COVID-19 в Астраханской области, сообщает пресс-служба главы региона.

"Двадцатого января 2022 года на территории региона впервые зарегистрирован суточный прирост в 405 официально подтвержденных случаев. В 80% из них выявлен штамм "омикрон". В связи с резким скачком заболеваемости оперативный штаб под руководством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина принял комплекс срочных организационных мер", - говорится в сообщении.

Среди предпринимаемых мер - перевод региональных лечебно-профилактических учреждений амбулаторного звена на экстренный режим работы с дополнительным привлечением терапевтов и учреждении выплат компенсирующего характера за интенсивную работу. Также будут привлечены ординаторы и студенты медколледжа и медуниверситета, с чьей помощью в поликлиниках будут сформированы дополнительные бригады для обслуживания вызовов на дому, доставки медикаментов, работы в кол-центрах, сбора жалоб, анамнеза, последующей маршрутизации граждан. Будут дополнительно привлечены и переведены на работу в две смены 48 медицинских автомобилей, в том числе в районных больницах, рассказали в пресс-службе.

По словам министра здравоохранения региона Александра Буркина, в Астраханской области имеется запас медикаментов для обеспечения больных коронавирусом на ближайшее три-четыре месяца - это противовирусные, антибактериальные и жаропонижающие препараты, а также антикоагулянты и глюкокортикоиды. Для госпитализации маленьких пациентов на базе областной детской клинической больницы им. Н. Н. Силищевой будет развернут детский ковидный госпиталь на 50 коек. Он также сообщил, что плановую помощь сохранят в необходимом объеме - врачи узких специальностей будут обслуживать на дому пациентов с неинфекционными заболеваниями, при этом "помощь беременным женщинам будет организована в "опорных" женских консультациях для предотвращения перекрестного инфицирования".

По данным на 20 января, в Астраханской области вакцинированы от коронавирусной инфекции 456 748 человек, что составляет свыше 70% от плана иммунизации в регионе, полный курс вакцинации прошли 389 989 человек.