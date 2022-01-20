Памятные мероприятия 78-й годовщины освобождения города прошли в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошел в четверг в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"Здесь, на этой земле, появилось наше государство, наша Россия. И 78 лет назад Новгород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, от тех, кто пытался стереть наше государство с лица земли, нашу национальную гордость и наше будущее. Те люди, которые воевали здесь, которые освобождали Новгород, безусловно, выполняли боевую задачу. Также они делали то, что нужно, чтобы страна вновь обрела национальную гордость и национальное достоинство, потому что не может быть национальной гордости, если Новгород - не русский город", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Андрея Никитина.

Кроме того, губернатор выразил слова благодарности в адрес восстановителей Новгорода, который за время оккупации был практически полностью разрушен.

Новгород находился в оккупации с августа 1941 года. Решающий штурм для освобождения города начался 20 января 1944 года, в 06:30. В 8 утра полковник Александр Швагирев радировал командиру дивизии: "Я нахожусь в Кремле! Новгород - наш!". В 11:25 на стене Новгородского Кремля было водружено красное боевое знамя 1258-го стрелкового полка 378-й Краснознаменной стрелковой дивизии, бойцы которого первыми достигли центра освобожденного от оккупации города.

В настоящее время в Великом Новгороде проживают две участницы операции по освобождению Новгорода, а также 171 человек, которые восстанавливали город из руин.