Жители Ненецкого АО смогут отправиться в командировку со справкой о перенесенном ковиде

ТАСС, 20 января. Работодатели Ненецкого автономного округа (НАО) смогут направлять сотрудников в командировки за пределы округа, а также в сельские населенные со справкой о перенесенном коронавирусе. Ранее в командировки допускались только вакцинированные сотрудники, сообщает пресс-служба администрации НАО.

"Внесено изменение в постановление губернатора Ненецкого автономного округа [Юрия Бездудного]. <...> Работодателям разрешили направлять работников в служебные командировки за пределы округа, а также в сельские населенные пункты НАО при условии наличия у них законченной вакцинации, ревакцинации против коронавируса или справки о перенесенном заболевании. Согласно прежней редакции постановления, в рабочие командировки допускались только вакцинированные", - говорится в сообщении.

В ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции обсудили ряд мер, которые необходимо оперативно принять в случае появления штамма "омикрон" в НАО. В частности, оперштаб рассмотрел вопросы о возможности продления на полгода в беззаявительном порядке ранее назначенных мер социальной поддержки, о закрытии больничных листов по временной нетрудоспособности из-за COVID-19 в дистанционном режиме, то есть без посещения поликлиник, что позволит защитить людей, которые только что переболели ковидом, от других болезней и снизить нагрузку на поликлиники округа.

Кроме того, речь шла о переводе Пустозерского дома-интерната для престарелых и инвалидов на закрытый режим работы, чтобы защитить проживающих там пожилых людей, а также о готовности волонтерского сообщества к оказанию помощи тем, кто будет находиться на амбулаторном лечении, следовательно, на самоизоляции. Речь идет о доставке продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости.