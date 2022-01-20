Власти Северной Осетии направят 30 млн рублей на закупку лекарств против ковида

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Республики Северная Осетия - Алания направят дополнительно 30 млн рублей на закупку лекарств для лечения коронавируса. В четырех медучреждениях региона установят новые кислородные станции, сообщил в четверг глава республики Сергей Меняйло.

"Дополнительно выделены 30 млн на закупку всех необходимых лекарственных препаратов, с этим проблем у нас нет. В ходе работы мы заключили соответствующие контракты для установки на территории четырех учреждений кислородных станций производимостью каждая 2,5 тонны медицинского кислорода в сутки. До этого были закуплены и поставлены кислородные концентраторы, более 400 кислородных концентраторов", - сказал он в эфире телеканала "Россия - 24".

Меняйло отметил, что система здравоохранения республики готова к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон". В регионе в случае необходимости готовы нарастить число бригад скорой помощи.

"В сутки порядка 800 вызовов скорой помощи по всей республике, отложенных вызовов нет. Мы готовы в случае необходимости нарастить до 80 бригад в кратчайший срок. Не успокаиваемся, анализ обстановки говорит о том, что заболеваемость будет расти. Но радует одно, что в стационарах количество больных уменьшается", - отметил глава региона.

На 20 января в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 500 человек. Свободный коечный фонд составляет 35%.