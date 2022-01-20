Оппозиция Хорватии назвала применение ковид-паспортов бессмысленным

"<...> то, о чем люди высказались [посредством своих] подписей для [организации] референдума, и то, о чем серьезная наука утверждает месяцами, сейчас начали говорить многие: ковид-паспорта не являются эпидемиологической мерой и не имеют научных оснований, - заявил в четверг в парламенте оппозиционный депутат Никола Грмоя. - "Мост" с самого начала говорит о том, что ковид-паспорта не имеют смысла, поскольку вакцинированные также могут распространять инфекцию".

Оппозиционная партия "Мост" в период с 4 по 18 декабря 2021 года организовала сбор подписей граждан в целях подготовки условий для проведения референдума по вопросу отмены ковид-паспортов и передачи полномочий о введении или отмене ограничительных мер против COVID-19 от Национального штаба гражданской защиты парламенту республики. По итогам этой работы собрано порядка 400 тыс. подписей при 369 тыс. необходимых. В настоящее время идет процесс их проверки.