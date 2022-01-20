Первые три случая штамма "омикрон" выявлены в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 20 января. /ТАСС/. Штамм "омикрон" выявлен в Ульяновской области, зарегистрированы три случая, сообщается в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На 20 января в Ульяновской области зарегистрировано три случая новой коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом SARS-CoV-2 (линия В.1.1.529, "омикрон"), среди жителей области", - отмечается в сообщении.

По информации управления Роспотребнадзора, один заразившийся прибыл из Египта после отдыха. Еще двое - жители Ульяновской области, которые никуда не выезжали.

Все заразившиеся изолированы, чувствуют себя хорошо. Определен круг контактных лиц, у всех были взяты тесты на коронавирус.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.