В Северной Осетии уровень вакцинации от ковида достиг 45%

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 января. /ТАСС/. Почти 45% населения Северной Осетии, подлежащих вакцинации, прошли процедуру от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло на телеканале "Россия-24" в четверг.

"На сегодняшний момент у нас вакцинировано почти 45%, это 238 тысяч человек. Это те, которые получили полный курс вакцины", - сказал Меняйло.

По его словам, перед новогодними праздниками отмечались хорошие темпы вакцинации, в неделю прививку делали 10-12 тысяч человек. За время новогодних праздников уровень вакцинации сократился.

В настоящее время в 12 медицинских организациях работают 46 прививочных кабинетов и 94 мобильные бригады.

Кроме того, развернуты мобильные пункты вакцинации во всех торговых центрах, а также предусмотрена возможность пройти вакцинацию на дому.

Всего по состоянию на 20 января в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 500 человек. Свободный коечный фонд составляет 35%.