В Ярославской области проведут конкурс по формированию резерва управленческих кадров

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Масштабный кадровый конкурс на должности в органах исполнительной власти, в администрациях районов и городов проведут в Ярославской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В ближайшие месяцы в Ярославской области стартует масштабный кадровый конкурс. С его помощью талантливые жители региона, профессионалы своего дела, пройдя тщательный отбор и обучение, смогут занять должности в органах исполнительной власти, в администрациях районов и городов, в организациях и учреждениях. Так мы создадим новый социальный лифт и для нашей талантливой молодежи, сделаем органы власти более подвижными и соответствующими требованиям времени, повысим качество оказываемых государственных и муниципальных услуг", - цитирует пресс-служба врио губернатора региона Михаила Евраева.

Это заявление врио главы региона сделал во время поездки в Мышкинский район. Он также рассказал о своих принципах формирования кадровой политики - новая система подбора специалистов будет строиться на открытой конкурсной основе. Это поможет выявлять и продвигать перспективных управленцев, готовых работать в интересах развития региона.

17 января Евраев представил новый состав правительства региона. Заместителем губернатора Ярославской области по внутренней политике был назначен Андрей Колядин. Бывший вице-губернатор по внутренней политике региона Андрей Шабалин временно переходит на должность заместителя губернатора области - руководителя представительства Ярославской области при правительстве РФ. Изменения также коснутся работы нескольких департаментов области.