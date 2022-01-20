В Новгородской области выделят на установку 38 медобъектов почти 200 млн руб.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Около 200 млн рублей будет выделено на установку 38 объектов в сфере здравоохранения, в их числе фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), фельдшерские пункты (ФП), врачебные амбулатории (ВА) и центры общей врачебной практики (ЦОВП), в 2022 году на территории Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новгородской области.

"В 2022 году на территории 15 муниципальных образований Новгородской области планируется установка 38 объектов: 11 фельдшерских пунктов, 23 фельдшерско-акушерских пунктов, одной врачебной амбулатории, трех центров общей врачебной практики. Стоимость составит 198,8 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального министерства здравоохранения, в 2021 году были установлены 32 таких объекта на сумму почти 170 млн рублей. В этом году финансирование в рамках программы модернизации первичного звена на 97% поступит из федерального бюджета и на 3% - из областного.

Около 3 млрд рублей ранее предполагалось направить в течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения Новгородской области. Запланирован перевод из неприспособленных помещений 149 ФАПов, врачебных амбулаторий и центров общей врачебной практики, строительство новой детско-взрослой поликлиники в городе Боровичи, капитальный ремонт в девяти районных больницах, реконструкция помещений.