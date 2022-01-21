В Махачкале угрозы минирования учебных заведений оказались ложными

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Сообщения об угрозах взрывов, которые поступили на электронную почту учебных заведений Махачкалы, оказались ложными, сообщило в пятницу МВД РФ по Республике Дагестан.

"Учебные заведения Махачкалы обследованы. Причин для беспокойства нет. Незамедлительно после поступления в дежурную часть МВД по Республике Дагестан тревожного сообщения, все силы ведомства были брошены на обследование указанных объектов, помещений и прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате тщательного обследования, проведенного с привлечением всех необходимых сил и средств, подозрительные предметы не обнаружены.