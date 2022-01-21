Минздрав Аргентины рассматривает возможность вакцинации подростков "Спутником"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Аргентины рассматривает возможность приобретения российской вакцины от коронавируса для иммунизации подростков. Об этом сообщила в четверг глава ведомства Карла Виссотти на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что власти Аргентины договорились о поправке к контракту с компанией Pfizer, которая позволит в рамках уже подписанного договора получить вакцины для детей младше пяти лет в случае одобрения препарата для этой возрастной группы. "То же самое мы делаем со "Спутником" в связи с данными о том, что анализируется его применение для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Процедура будет такой же - как только производитель передаст информацию Национальному управлению по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями [ANMAT], запросит одобрение и оно будет получено, будет внесена поправка", - добавила Виссотти.

Она также сообщила, что Аргентина подписала с Pfizer дополнение к контракту для покупки дополнительных 18,4 млн доз вакцин, в том числе 5 млн для применения в педиатрии. В общей сложности республика должна получить 38,6 доз препарата, из которых уже было получено 15,3 млн.

Сейчас в Аргентине от коронавируса прививают детей от трех лет. Для этого применяется препарат китайской компании Sinopharm. Подростков от 12 лет также разрешено прививать вакцинами Pfizer и Moderna. По данным Минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили 86% подростков и 70% детей от трех до 11 лет.

С начала пандемии в стране было выявлено почти 7,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 118,8 тыс. человек.