Власти США с 22 января потребуют от всех въезжающих в страну иностранцев полной вакцинации

ТАСС, 21 января. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило в четверг, что будет требовать от всех иностранных граждан, пересекающих границу, полной вакцинации от COVID-19, включая тех, кто въезжает в страну по необходимости, а не в целях туризма. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

"Начиная с 22 января 2022 года МВБ будет требовать от лиц, не являющихся гражданами США и желающих въехать в Соединенные Штаты через сухопутные пограничные пункты и паромные терминалы на границах с Мексикой и Канадой, полной вакцинации против COVID-19 и предоставления соответствующих доказательств", - говорится в пресс-релизе.

Согласно заявлению, ограничения будут распространяться на всех лиц, не являющихся гражданами США, вне зависимости от причины въезда в страну, включая тех, чьи поездки вызваны необходимостью. К лицам с видом на жительство правило не относится. Новое требование направлено на то, чтобы снизить нагрузку на сферу здравоохранения страны, а также способствовать трансграничной торговле и путешествиям.

В ноябре агентство AP сообщило о намерении властей США распространить требование о предоставлении с 22 января сертификата о вакцинации на иностранцев, пересекающих сухопутную границу страны по необходимости, а не в целях туризма. По информации AP, к этой категории относятся граждане иностранных государств, вынужденные пересекать границу по служебным причинам, такие как дальнобойщики, представители иностранных государств и их органов по борьбе с различными чрезвычайными ситуациями.

8 ноября США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Принимаются только справки о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как добавляет портал Axios, США тогда открыли сухопутные границы с Канадой и Мексикой для полностью привитых иностранцев, чья поездка не вызвана необходимостью. Как сообщало агентство AP, если план, о котором идет речь, будет принят, правила будут одинаковыми для обеих категорий.

О намерении распространить требования о вакцинации на всех иностранцев, въезжающих в США через сухопутную и водную границы, 13 октября сообщило Министерство внутренней безопасности США, но тогда речь шла о начале января.