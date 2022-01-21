В Якутии зафиксировали максимум заболевших коронавирусом за сутки

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 859 человек.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

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Об этом сообщил в пятницу оперштаб региона в своем Telegram-канале.

"На 21.01.2022 года выявлено 859 новых случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Из них 678 случаев зафиксированы в Якутске.

19 января было выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 20 января зафиксирован 761 новый случай заболевания, по данным властей, это являлось максимумом за всю пандемию.

По последним данным, в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 77% взрослого населения - 551 699 человек. Ревакцинацию прошли свыше 110,1 тыс. человек.