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Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter

Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, Канаде и Великобритании

ТАСС, 21 января. Сбои в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, Канаде и Великобритании. Незначительное количество отчетов зарегистрировано в России.

Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильных приложений соцсети, а также жалуются на неустойчивое соединение сервера.

Как указывает на своей странице в Twitter международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks, перебои в работе сервиса микроблогов вызваны внутренней ошибкой.

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КанадаСШАВеликобританияРоссия
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