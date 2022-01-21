Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter

ТАСС, 21 января. Сбои в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, Канаде и Великобритании. Незначительное количество отчетов зарегистрировано в России.

Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильных приложений соцсети, а также жалуются на неустойчивое соединение сервера.

Как указывает на своей странице в Twitter международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks, перебои в работе сервиса микроблогов вызваны внутренней ошибкой.