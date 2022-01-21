Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для транспорта из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Ограничение на движение транспорта введено в пятницу из-за метели на дороге Норильск - Кайеркан - Алыкель (аэропорт). Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"21 января с 04:00 (00:00 мск) на автодороге местного значения Норильск - Кайеркан - Алыкель (протяженность 40 км) в связи с ухудшением погоды (низовая метель) в превентивных целях введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, кроме технологического", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу и в ночь на субботу на юге Таймыра ожидается сильный ветер, местами с порывами до 27 м/с, метель. Температура воздуха - минус 7-12 градусов.