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В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

Температура воздуха опустится до минус шести градусов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до минус шести градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет четыре-шесть градусов мороза. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус семи градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус девяти - минус четырех градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

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