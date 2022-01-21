В ФРГ за сутки выявили рекордные 140 160 случаев заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 140 160, что стало новым максимумом в стране за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 20 января, когда за сутки выявили 133 536 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 8 460 546 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 170 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 116 485. Выздоровели 7 178 000 человек.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также достиг очередного рекордного значения - 706,3. В четверг он составлял 638,8, на прошлой неделе - 470,6, а месяц назад находился на уровне 306,4. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 3,56. В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

В настоящее время в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых. Гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.

Власти страны стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой вакцины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.