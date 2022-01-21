На Соломоновых Островах произошла первая вспышка COVID-19 за время пандемии

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Вспышка заражений коронавирусом впервые за время пандемии зафиксирована на Соломоновых Островах. Об этом в пятницу сообщает агентство " Синьхуа ".

Сообщается, что за минувшие 24 часа были выявлены 48 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных на Соломоновых Островах достигло 81.

Премьер-министр Манассе Согаваре сообщил в четверг на пресс-конференции, что в крупнейшей больнице страны в столице Хониаре заняты 50 из 56 коек. "Если число заражений возрастет, у нас не будет возможности для размещения людей для лечения", - признал глава правительства.

20 января власти Соломоновых Островов закрыли до 6:00 субботы на строгий карантин столицу Хониару после выявления первого за год случая заражения коронавирусом. Решение об этом было принято после того, как шесть человек, прибывших в страну из Микронезии, оказались заражены коронавирусом. По требованию властей, жители столицы и окрестных населенных пунктов до завершения карантина должны оставаться дома, покидая его лишь в крайних случаях.

До настоящего времени Соломоновы Острова считались государством, свободным от коронавируса. С начала эпидемии в стране было зафиксировано 20 случаев заражения, все инфицированные выздоровели. Летальных исходов не было. Население государства составляет порядка 705 тыс.