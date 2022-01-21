Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за штормового ветра и метели

МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска закрыли из-за штормового ветра и метели на пять часов - до 13:00. Все рейсы переносятся на более позднее время, сообщили в пятницу в пресс-службе авиаузла.

По информации синоптиков, 20 января в Мурманской области местами метель и штормовой ветер до 25 м/с.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэродром Мурманск закрыт до 13:00", - говорится в сообщении.

Аэропорт Мурманска временно останавливал свою работу почти на сутки из-за непогоды в понедельник, 17 января, тогда задержали 10 рейсов.