Редкий вид тиса взяли под особую охрану в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае объявили охранной зоной места произрастания редкого вида тиса, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Еще один уникальный памятник природы - тис остроконечный - взят под особую охрану в Хабаровском крае моим постановлением. На этой территории произрастает вид реликтовых деревьев доледникового периода, внесенный в красные книги России и Хабаровского края. Это решение позволит снизить антропогенное воздействие на место произрастания тиса остроконечного", - написал Дегтярев.

Территория памятника природы является частью миграционного пути животных, обитающих на Сихотэ-Алине. Ежегодно по этому пути перемещаются крупные хищники - амурские тигры, бурые и гималайские медведи, а также копытные - кабаны, косули, и другие, уточнил Дегтярев. Территория памятника природы относится к оптимальным местам обитаниям амурского тигра, где появляется и вырастает молодняк.

Дегтярев подписал постановление, которым вокруг памятника природы устанавливается охранная зона. Уникальный памятник природы, получивший этот статус в 1997 году, расположен в районе имени Лазо в верхней части бассейна реки Верхние Толчи. Помимо красных книг Росси и края, тис остроконечный включен в Красный лист Международного союза охраны природы и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Уточнение охранных зон

Сейчас в соответствии с требованием федерального закона в Хабаровском крае, как и по всей стране, проходит работа по упорядочению зон с особыми условиями использования территории, в том числе охранных зон вокруг памятников природы и природных парков. "Это необходимо в связи с экономическим развитием территорий и увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду. Сейчас бизнес осваивает новые территории, строятся новые объекты. Необходимо определить, где это недопустимо в целях защиты экологии и сохранения природы. Завершить эту работу необходимо до 1 января 2025 года", - приводятся в сообщении на сайте правительства Хабаровского края слова и. о. министра природных ресурсов края Александра Леонтьева.

За прошлый год в Хабаровском крае было создано более 10 охранных зон для памятников природы краевого значения, в том числе для природных комплексов "Среднехорский", "Роща кедра корейского", "Селекционно-семеноводческий центр". В этом году планируется установить охранные зоны для памятников природы "Скальные обнажения Шаман", "Озеро Хумми", "Пещера Кокдзяму" и ряда других.

На территории охранных зон запрещены строительные работы, загрязнение и замусоривание территории, разведение костров и хранение химикатов, проведение работ, способствующих эрозионным и оползневым процессам, изменению гидрогеологического режима территории.