В Грузии вновь зафиксировали антирекорд суточного показателя заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 8 767, что является максимальным показателем с начала эпидемии. Об этом в пятницу сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.

Прежний максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения в республике, население которой составляет 3,7 млн человек, зафиксирован в среду и составлял 8 728.

За прошедшие сутки в республике выздоровели 5 173 человека. Общее число инфицированных составляет 1 030 710 человек, вылечившихся - 951 428. Из-за осложнений умерли 49 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 14 631.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В декабре 2021 года в республике выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон".

В Грузии с 15 марта идет вакцинация от коронавируса препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получил 1 200 091 человек, что составляет 41,8% от всего населения.