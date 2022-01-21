Прибытие девяти рейсов в Калининград задерживается из-за непогоды

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Прибытие девяти рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска в Калининград задерживается из-за сильного бокового ветра в калининградском аэропорту Храброво. В их числе шесть вечерних рейсов за 20 января, сообщили ТАСС в дирекции калининградского авиаузла.

"На данный момент из-за сильного бокового ветра - до 20 м/с - на взлетно-посадочной полосе Храброво задерживается прибытие в Калининград шести вечерних рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска за 20 января. Четыре из них ушли на запасные аэродромы в Москву и Петербург, два в итоге были отменены. Также задерживаются три утренних рейса Аэрофлота в Калининград из Москвы за 21 января", - сказал представитель дирекции.

Калининградский аэропорт готов к приему самолетов, взлетно-посадочная полоса поддерживается в рабочем состоянии, но авиакомпании и экипажи воздушных судов принимают решение о посадке с учетом погодных условий, отметил собеседник агентства. "По предварительным прогнозам, неустойчивая погода с сильным ветром и, возможно, ливневым снегом в районе Храброво будет сохраняться до вечера. Возможны другие изменения в расписании полетов и задержки рейсов", - уточнил представитель дирекции авиаузла.

Калининградская область находится под влиянием циклона с сильным ветром и осадками. Главное управление МЧС по региону в четверг объявило предупреждение об усилении ветра при порывах до 27 м/с и шторме в море с высотой волн до 4 - 4,5 метров, а в открытой части юго-востока Южной Балтики - до шести метров. В социальных сетях жители сообщают о затопленных штормом пляжах в прибрежных городах региона. Сообщений о пострадавших не поступало.

По данным компании "Россети Янтарь", аварийных отключений электроэнергии в населенных пунктах области нет. Аварийные службы компании работают в режиме повышенной готовности, 88 аварийных бригад и 369 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Резервное энергоснабжение социально значимых объектов в случае необходимости обеспечат 16 дизельных генераторов общей мощностью 2,1 МВт, сообщила в своем телеграм-канале компания "Россети Северо-Запад".