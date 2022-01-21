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Пандемия COVID-19

МИД РФ призвал к диалогу с ЕС по взаимному признанию ковидных сертификатов без политизации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неполитизированный диалог профильных структур РФ и ЕС главным условием продвижения в процессе взаимного признания ковидных сертификатов. Письменные ответы на вопросы журналистов опубликованы на сайте российского дипведомства.

"Контакты с Евросоюзом по вопросу о взаимном признании цифровых ковидных сертификатов осуществляются по линии Минздрава и Минцифры России. МИД России оказывает экспертно-консультативное сопровождение данного процесса. Исходим из того, что главным условием продвижения на этом треке является деполитизированное экспертное взаимодействие по линии профильных структур России и ЕС в интересах облегчения безопасных заграничных поездок граждан России и стран Евросоюза", - указал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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