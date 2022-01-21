Сингапур отменяет карантин для тех, кто перенес ковид и полностью вакцинирован

СИНГАПУР, 21 января. /ТАСС/. Власти Сингапура отменяют тестирование и обязательный карантин по приезде в страну для перенесших коронавирусную инфекцию в течение последних 90 дней при условии их вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения Он Е Кун.

"Начиная с 24 января прибывающие в Сингапур, если они перенесли коронавирус в течение последних 90 суток, а также полностью вакцинированы, освобождаются от тестирования и режима изоляции. Для этого им нужно будет предоставить соответствующие документы", - указал глава ведомства. "Если человек не является полностью вакцинированным, то он только сможет быть освобожден от тестирования", - добавил Он Е Кун.

Правительство распределило страны по четырем категориям, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, Россия, Австрия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва Польша и ряд других относятся к третьей группе. Прибывающим из этих государств необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее двух суток до въезда, кроме того, требуется обязательная изоляция на протяжении 10 суток, которую можно провести по месту жительства.