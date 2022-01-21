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В Красноярск доставили фламинго, найденного на месторождении в Якутии

Птица перенесла полет хорошо, она будет жить в парке флоры и фауны "Роев ручей"

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Розового фламинго, найденного в конце прошлого года на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставили в Красноярск в парк флоры и фауны "Роев ручей". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

"Сегодня в международный аэропорт Красноярск прилетел розовый фламинго Гриша, которого в ноябре прошлого года обнаружили на Чаяндинском месторождении в Якутии. Фламинго прилетел в ручной клади госинспектора природного парка "Живые алмазы Якутии" Софии Ыракыевой", - сообщили в пресс-службе.

Она следила за состоянием птицы во время полета. "Птица перелет перенесла хорошо. Неудобство пассажирам не доставила, перевозили ее в специальной коробке с отверстиями", - сказала она.

Птица будет жить в зоопарке "Роев ручей". Сейчас она находится в карантинной зоне. Через месяц фламинго переедет в общий павильон к своим сородичам.

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