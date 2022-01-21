Папа Римский намерен повысить эффективность действий по борьбе с насилием в церкви

ВАТИКАН, 21 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск заявил в пятницу, что церковь выполняет свое обязательство по восстановлению справедливости в отношении жертв насилия или неподобающего поведения со стороны священнослужителей.

"Церковь с Божьей помощью неуклонно следует обязательству восстановить справедливость в отношении жертв насилия, применяя предусмотренное каноническое законодательство с особым вниманием и строгостью. Недавно я приступил к обновлению нормативных актов о преступлениях, желая сделать судебные действия более эффективными", - приводит слова понтифика в пятницу пресс-служба Ватикана.

Днем ранее в Мюнхене был представлен доклад о случаях педофилии среди священнослужителей в период с 1945 по 2019 год. В документе, который был подготовлен независимой компанией по заказу архиепархии Мюнхена и Фрайзинга, фигурирует имя почетного Папы Римского Бенедикта XVI, который возглавлял был там архиепископом с 1977 по 1982 год. Ему приписываются нарушения и некорректные действия в четырех случаях, когда имели место заявления о надругательствах со стороны священнослужителей. В частности, в докладе содержатся его свидетельства, из которых следует, что Йозеф Ратцингер не знал об этих случаях и никаких нарушений со своей стороны не признает. Представители Папы Римского на покое заявили, что тот намерен подробно изучить документ, который в общей сложности занимает 1 тыс. страниц.

В последние годы Ватикан изменил нормы и правила при получении сигналов о случаях домогательств в церкви. Многие иерархи, так или иначе связанные с ними, подали в отставку или даже предстали перед судом. 5 октября 2021 года во Франции был опубликован отчет Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в церкви (CIASE), согласно которому не менее 216 тыс. несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных представителями католической церкви в этой стране с 1950 по 2020 год. Франциск выразил глубокое огорчение в связи со случаями сексуального насилия над несовершеннолетними в лоне церкви во Франции и назвал это поводом для собственного стыда.