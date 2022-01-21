"Радио Свобода" грозит 135 млн рублей штрафа за нарушение правил работы иноагента

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Радиостанции "Радио Свобода" (признан в РФ иноагентом) грозит штраф на сумму 135 млн рублей за нарушение правил работы иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступили соответствующие протоколы об административном правонарушении.

"В суд поступили 27 протоколов, составленных в отношении "Радио Свобода" по ч. 3 ст. 19.34.1 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента"). По каждому из них организации грозит штраф на сумму до 5 млн рублей. Таким образом, "Радио Свобода" могут оштрафовать на 135 млн рублей", - сказали в суде.

Там отметили, что также к административной ответственности может быть привлечен и директор Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый. "В отношении Шарого в суд поступили 24 протокола, составленных по ч. 2 19.34.1 КоАП РФ ("Повторное нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента"). Ему грозит штраф на общую сумму 2 млн 400 тыс. рублей", - отметили в суде. В чем именно заключаются нарушения, пока не известно.

Минюст в феврале прошлого года внес ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов.