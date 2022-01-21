Власти Саратовской области ввели ограничения для интернатов с круглосуточным пребыванием

ТАСС, 21 января. Власти Саратовской области ввели новые ограничения по коронавирусу для социальных учреждений с круглосуточным пребыванием жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции оперативным штабом, основываясь на предписании главного санитарного врача Саратовской области, установлены дополнительные меры. Они начнут действовать с 24 января в учреждениях постоянного пребывания людей: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних, домах ребенка", - говорится в сообщении.

Руководителям учреждений поручили закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей. Работу сотрудников необходимо будет организовать вахтовым методом сроком не менее двух недель. Не менее, чем за два дня до начала вахты сотрудники должны сдать ПЦР-тест на коронавирус, при этом работников старше 65 лет допускать к работе запрещается. Также Бусаргин отметил, что руководители должны обеспечить запас продовольствия, лекарств, предметов ухода на срок не менее двух недель.

Также необходимо следить за состоянием проживающих и выводить их в медицинские учреждения в случае выявления признаков ОРВИ. "До закрытия [необходимо] предусмотреть возможность временного перемещения проживающих граждан в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций", - написал Бусаргин.

В Саратовской области выявлено около 137,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии медики вылечили около 128,3 тыс. пациентов. Сейчас на стационарном лечении находятся 1 070 человек, на амбулаторном - 3 133 пациентов. В Саратовской области от инфекции скончались около 5,3 тыс. человек.