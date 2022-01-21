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Кремль направит Абрамченко обращение детей Минусинска из-за грязного воздуха

Дети записали видеообращение к президенту России, где рассказали о грязном воздухе в городе и жаловались на появление аллергии и других проблем со здоровьем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кремль направит обращение детей из Минусинска Красноярского края с жалобой на экологическую обстановку в городе вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию "Подъем".

"Обязательно отправим это вице-премьеру Абрамченко", - сказал он.

Ранее дети Минусинска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где рассказали о грязном воздухе в городе и жаловались на появление аллергии и других проблем со здоровьем. По их словам, во время действия режима "черного неба" (режим неблагоприятных метеоусловий) их не выпускают гулять в садике, а также они не могут играть в снежки, так как те черные от сажи.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичАбрамченко, Виктория Валериевна
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