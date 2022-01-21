В Петербурге зафиксировали более 1 тыс. случаев штамма коронавируса "омикрон"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев омикрон-штамма коронавируса в Санкт-Петербурге превысило показатель в 1 тыс. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, всего на 21 января 2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 1 008 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние сутки в результате лабораторного исследования штамм "омикрон" подтвердился у 178 человек. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных лиц. Всех заболевших либо изолировали, либо госпитализировали в инфекционные стационары. За контактными лицами установили медицинское наблюдение.

За последние сутки в городе выявили 5 922 случая заражения - это является очередным максимумом за всю пандемию. С начала недели этот показатель держался на уровне выше 4 тыс., а в первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 903 773 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 833 692 человека (2 969 за сутки), умерли 29 293 (45 за сутки).