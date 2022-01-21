Победитель акции "Один на катке" сможет покататься с друзьями на ледовой площадке ВДНХ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специальная акция "Один на катке" пройдет в ночь с 25 на 26 января на катке ВДНХ, в которой победитель конкурса клипов в социальной сети "ВКонтакте" получит возможность покататься на коньках с 01:30 до 02:30 с семьей или компанией друзей без других посетителей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВДНХ.

"С 25 на 26 января ВДНХ приглашает на ночные сеансы на самый большой каток в столице. Все желающие смогут покататься на коньках с 23:30 до 01:30, а после победитель акции "Один на катке" получит уникальную возможность провести время на ледовой площадке только со своими друзьями. Для участия в акции необходимо снять ролик на катке ВДНХ в зоне "Клипы ВКонтакте", которая находится на фуд-корте рядом с детским павильоном проката, и выложить его в одноименный раздел социальной сети с хештегами #айсклип и #НочьНаКатке. Конкурс стартует 21 января, победителя определят 24 января", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще четыре автора лучших роликов получат в подарок сувениры с символикой "Клипы ВКонтакте". Билеты на ночные катания уже доступны на официальном сайте ВДНХ. Приобрести их можно только онлайн. Для этого необходимо зайти в раздел "Павильон проката № 1" и выбрать из двух временных слотов на вход: 25 января с 23:30 до 00:00 или 26 января с 00:00 до 00:30 мск. Сам ночной сеанс продлится до 01:30 мск.

Самый большой каток Москвы в сезоне 2021-2022 традиционно расположился на Главной аллее ВДНХ. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тыс. кв. м, а его общая площадь с инфраструктурой - 53 тыс. кв. м. Посетители могут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", в том числе вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах - масочный режим.