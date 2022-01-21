В Астраханской области начнет работу беспилотная система поиска потерявшихся людей

АСТРАХАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Комплекс новой беспилотной авиационной системы с дальностью действия до 90 км для определения пожароопасных точек и поиска потерявшихся людей в кратчайшие сроки внедрят в Астраханской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Астраханской области прошли обучение по внешнему пилотированию комплекса в Краснодаре и после необходимых разрешений система готова к полноценной работе.

"Главным преимуществом комплекса новой беспилотной авиационной системы с улучшенными характеристиками является его большая дальность действия - до 90 км. Основные задачи комплекса - определение термоточек и поиск потерявшихся людей в кратчайшие сроки. Новый передвижной пункт управления БАСа может доставлять расчеты беспилотной авиации в любое назначенное место и работает несмотря на неблагоприятные погодные условия, а полученную информацию можно быстро перенести на другие носители", - говорится в сообщении.

Уточняется, что накануне в Приволжском районе Астраханской области прошел первый учебно-тренировочный полет БАС с целью совершенствования у пилотов умений применения системы. Во время испытательного полета при помощи оборудования удалось успешно провести мониторинг обстановки на водных объектах, а также найти местонахождение условно пропавших в природной среде рыбаков. По данным пресс-службы, в дальнейшем предполагается задействование ведомством комплекса в течение весеннего и летнего периода для мониторинга пожароопасной обстановки в регионе, в том числе в дельтовой части Каспийского моря.