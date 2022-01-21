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Дети составляют более 8% от общего числа заболевших ковидом в Орловской области

В настоящее время на стационарном лечении в регионе находится 16 детей

ТАСС, 21 января. Более 8% от общего числа заболевших коронавирусом в Орловской области с начала пандемии - дети, сообщил в пятницу в ходе брифинга руководитель департамента здравоохранения региона Станислав Шувалов.

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"За весь период пандемии на территории области зарегистрировано 6 294 случая [коронавируса] у пациентов от 0 до 18 лет включительно (8,5% от общего числа заболевших - прим. ТАСС). На утро сегодняшнего дня на стационарном лечении находится 16 детей, тяжелых детей в стационаре нет. На амбулаторном этапе наблюдается 255 детей с подтвержденным диагнозом", - сказал Шувалов.

По данным департамента здравоохранения, к 21 января в Орловской области на карантин по коронавирусу закрыты 68 классов в 29 общеобразовательных школах региона.

В Орловской области с начала пандемии выявлено 73 510 случаев заражения коронавирусом, из них 295 - за последние сутки, 1 595 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 75,6%.

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