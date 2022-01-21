Коэффициент распространения ковида в Москве вырос до максимума с июня 2021 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в пятницу увеличился до 1,7 - максимума с 13 июня 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне нового максимума по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом - в столице зарегистрировали 15 987 заболевших, что более чем вдвое превышает показатель понедельника, когда стало известно о 7 529 инфицированных.

В России в целом коэффициент увеличился до 1,38. Показатель превысил единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся.

В Подмосковье индикатор составил 1,13, в Нижегородской и Свердловской областях - 1,18, в Красноярском крае - 1,23, в Пермском - 1,25, в Ростовской области - 1,27, в Санкт-Петербурге - 1,36. В Воронежской области показатель достиг 1,41, в Самарской - 1,7.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.