В Псковской области суточное число заражений коронавирусом выросло вдвое за две недели

ПСКОВ, 21 января. /ТАСС/. Суточное число заражений коронавирусом в Псковской области, где выявлено 15 первых случаев инфицирования омикрон-штаммом, за две недели увеличилось в два раза, сообщила пресс-служба администрации региона.

В пятницу в регионе медики выявили 152 жителя с этой инфекцией, две недели назад - 78. Кроме того, в 10 муниципалитетах области случаи инфицирования коронавирусом превышают среднеобластной уровень.

"Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 73 596, плюс 152 [за сутки]", - отмечается в сообщении. Это наибольшее суточное значение впервые с начала года. Две недели назад, 7 января, в регионе было выявлено всего 78 случаев.

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в 10 муниципальных образованиях Псковской области случаи инфицирования коронавирусом превышают среднеобластной уровень. Среди таких муниципалитетов - Опочецкий, Локнянский, Порховский, Новосокольнический, Невельский, Новоржевский, Псковский, Струго-Красненский, Дедовичский район, а также город Великие Луки.

"Наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 30-49 лет - 34,3% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 73 596 человек, выздоровели 69 326 пациентов, 1 374 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.