Число прибывших в Свердловскую область мигрантов в 2021 году увеличилось втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Число прибывших в Свердловскую область мигрантов в 2021 году увеличилось более чем втрое по сравнению с 2020 годом, сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС врио заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Вероника Коваленко.

"Постепенное снятие ограничительных мер по предупреждению новой коронавирусной инфекции повлияло как на миграционную ситуацию в регионе, так и на результаты деятельности подразделений по вопросам миграции. В 2021 году в Свердловскую область въехало порядка 133,6 тыс. мигрантов, этот показатель в три раза выше, чем в 2020 году. Тогда был зафиксирован въезд 42 тыс. иностранных граждан. И мы приближаемся к допандемийным значениям - в 2019 году к нам въехало в регион 155 тыс. мигрантов", - сообщила Коваленко.

При этом количество выданных мигрантам трудовых патентов уже превысило допандемийный показатель - с 38 тыс. в 2019 году до 55 тыс. в 2021-м. Наиболее популярными для трудоустройства иностранцев сферами остаются строительство и общепит. По словам Коваленко, лидерами по въезду являются граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении.

Она также отметила, что уровень преступности среди иностранных граждан в регионе в 2021 году снизился на 11,5% в результате активной профилактической работы. "Мы весь 2020 год ходили по адресам, информировали граждан об урегулировании их правового положения. Эффект присутствия тоже дает свои результаты", - заключила Коваленко.