В Сочи рекомендуют воздержаться от выходов в горы до 24 января из-за ожидаемых снегопадов

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Власти Сочи рекомендовали воздержаться жителям и гостям города от выходов в горы в связи с сильными снегопадами, которые ожидаются до 24 января включительно, сообщили журналистам в администрации Сочи в пятницу.

"В течение суток 22, 23 и 24 января 2022 года в горной зоне курорта ожидается очень сильный снег. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что оперативные и дорожные службы в Сочи перевели в усиленный режим работы. Кроме того, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что из-за снегопада, который ожидается с 22 по 24 января в горной зоне Сочи объявили экстренное предупреждение.