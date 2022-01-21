Треть сотрудников районной администрации в Дагестане перевели на удаленку

МАХАЧКАЛА, 21 января./ТАСС/. Треть сотрудников администрации Докузпаринского района Дагестана в целях профилактики распространения нового штамма коронавирусной инфекции перевели на дистанционный формат работы. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.

"В целях профилактики распространения нового штамма коронавирусной инфекции руководство района приняло решение о необходимости перевести 30% сотрудников районной администрации на удаленку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, руководителям муниципальных учреждений и организаций района поручили провести тестирование работников по мере возможности, а для тех работников, которые продолжают осуществлять служебную деятельность на своих рабочих местах, поручили проводить тестирование - не реже одного раза в две недели.

По последним данным в республике 68 641 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+257 человек за сутки), 62 192 выздоровело (+ 87 человек за сутки), 3 369 человек находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения ввели режим самоизоляции для жителей в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающей части населения, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты.