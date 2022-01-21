Эксперт считает, что "дельта" может вернуться после волны омикрон-штамма

"У нас человек, который переболел коронавирусом, в ближайшие полгода вряд ли заболеет что "омикроном, что "дельтой". Наверное, полгода, это в среднем, когда действует естественная защита от коронавируса. Но чем больше у нас штаммов, тем больше вероятность, что у нас будет приходить уже тот вирус, про который наша иммунная система уже забыла. Когда у нас пройдет волна "омикрона", снова появится шанс у "дельты" <...> У нас нет никакой гарантии, что следующая волна, скажем следующей осенью, не будет вызвана той же "дельтой", о которой наша иммунная система уже успела забыть", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Эксперт также отметил, что сегодня вводить какие-либо ограничения в стране уже поздно. "Уже у нас количество людей, инфицированных вирусом, во много раз превышает то число заболевших, которое мы видим в статистике. То есть у нас уже в стране инфицировано может быть 1% населения, может быть 0,5%, но это уже измеряется в процентах от населения <...> Вводить какие-то ограничительные меры имело смысл 15 декабря, 1 января, сейчас уже вводить локдаун не имеет большого смысла, вирус уже очень широко распространился", - сообщил Лукашев.

"Надеяться, что он [вирус] исчезнет, это наивно. Эпидемия уже больше у нас в головах, чем по факту. После "омикрона" мы уже сможем более спокойно воспринимать ситуацию. Почему сейчас на пике "омикрона" многие страны снимают ограничения, потому что понятно уже, что "омикрон" не остановить, уже кто заболеет, тот заболеет, уже понятно, что он вытесняет другие варианты. <...> Поэтому я думаю, что мы увидим очень значительное послабление ограничений как минимум на полгода", - добавил эксперт.

Он также добавил, что с марта-апреля ситуация с пандемией будет развиваться по-новому.

"Мы окажемся, действительно, в совершенно новой ситуации, поскольку сейчас мы еще не в этой новой ситуации, сложно загадывать как это будет выглядеть. Но это будет по-другому, я думаю мы поменяем свое отношение к пандемии, потому что, действительно, это уже станет более сезонной, более порядочной историей. Но я не говорил бы, что это конец истории [с "омикроном"], потому что всегда может появиться новый штамм", - заключил Лукашев.