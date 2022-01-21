Прокуратура в 2021 году вынесла главе ФСИН 25 представлений за нарушения в колониях и СИЗО

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура в минувшем году вынесла директору ФСИН 25 представлений из-за различных нарушений закона, выявленных ведомством в ходе проверок мест лишения свободы. Об этом сообщил старший прокурор отдела управления по надзору за законностью исполнения наказаний Генеральной прокуратуры РФ Александр Яковлев в ходе выступления в Госдуме на круглом столе "Борьба с пытками в России. Изменения в законодательстве".

"Органы прокуратуры уделяют самое пристальное внимание состоянию законности в учреждениях ФСИН. Только за 10 месяцев прошлого года в местах лишения свободы по России, включая изоляторы и исправительные учреждения, было выявлено свыше 110 тыс. нарушений закона, внесено 31 тыс. представлений, к административной ответственности привлечено 1,9 тыс. юридических и должностных лиц. В связи с выявленными в ходе проверок нарушениями закона было вынесено: 25 представлений директору ФСИН, 12 информаций о состоянии законности в местах лишения свободы министру юстиции. О наиболее острых проблемах информировали президент РФ и председатель правительства РФ", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он не уточнил, в какой период времени были внесены представления. До конца ноября 2021 года главой ФСИН был Александр Калашников, после чего на эту должность был назначен бывший замглавы МВД Аркадий Гостев.

По словам Яковлева, большая часть нарушений, о которых он упомянул, не связана с правами заключенных. Основная масса нарушений была выявлена в сфере медико-санитарных мер и материально-технического обеспечения пенитенциарных учреждений. "Но по всем фактам нарушения прав заключенных, озвученным в СМИ, были осуществлены выезды работников Генпрокуратуры, приняты меры прокурорского реагирования", - заключил Яковлев.