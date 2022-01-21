Власти Пекина в преддверии Олимпиады с 24 января ужесточат досмотр в метро

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Метрополитен китайской столицы в преддверии зимних Олимпийских игр с 24 января вводит более тщательный досмотр при входе на станции. Как сообщила в пятницу пекинская газета Beijing Daily, данная мера нацелена на более эффективное обеспечение общественной безопасности.

По сведениям издания, с понедельника метро Пекина повышает уровень реагирования и будет применять более строгие меры. Власти советуют гражданам и гостям города для более быстрого прохождения контроля не проносить с собой напитки и не класть в сумки запрещенные предметы.

Как заметил корреспондент ТАСС, в последнее время на многих станциях пекинской подземки несут дежурство не только сотрудники охраны метро, но и народная вооруженная полиция Китая.

Все пассажиры общественного транспорта в Пекине обязаны на протяжении всей поездки носить медицинские маски. За соблюдением этого правила следят специальные контролеры. Лица, отказывающиеся следовать их указаниям, могут понести административное и даже уголовное наказание.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в столице КНР с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.