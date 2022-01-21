Крашенинников рассчитывает, что проект о наказании за пытки примут в феврале-марте

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассчитывает, что законопроект об ужесточении наказания за пытки будет рассмотрен во втором и третьих чтениях уже в феврале-марте.

"Мы видим, что у нас поддержка концептуальная есть во многих фракциях, - сказал он журналистам в пятницу. - В феврале, в самом начале мы его рассмотрим после региональной недели в первом чтении".

"Постараемся в феврале-марте второе, третье чтение провести. Общество ждет", - добавил он.

Глава комитета отметил, что депутаты после первого чтения будут принимать поправки как от субъектов законодательной инициативы, так и от общественных организаций и правозащитников.

Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ ужесточает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким. Срок давности увеличивается с 10 до 15 лет.