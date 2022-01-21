Пять площадок для приема крупногабаритных отходов установят в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2022 году организовать еще пять площадок по приему крупногабаритных отходов "Мегабак". В настоящее время в Подмосковье имеется 58 таких площадок, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В конце 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе масштабный экологический проект "Мегабак". Цель данного проекта - избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки. В прошлом году на территории Московской области открылась 58-я площадка "Мегабак" в 55-м городском округе Подмосковья. В 2022 году планируется установить 5 площадок в оставшихся городских округах", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что на площадках "Мегабак" принимаются мебель, электробытовая техника, шины, текстиль, стекло, металл, пластик, бумага и картон, а также опасные отходы - лампы, градусники, батарейки. Площадки работают ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.