В ЮФО и СКФО благодаря акции "Сохраним лес" в 2021 году высадили 6 млн деревьев

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Сохраним лес" высадили 6 млн деревьев в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО, СКФО). Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по ЮФО Петр Костенич в ходе совещания Федерального агентства лесного хозяйства в Махачкале.

"Всего в двух акциях приняли участие сотни тыс. человек на территории наших [ЮФО и СКФО] субъектов, проведено 658 мероприятий, высажено более 6 млн штук деревьев на площади 3,5 тыс. га. Лидерами в данных мероприятиях стали Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Дагестан, Ростовская область, Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край", - сказал Костенич.

По его словам, также в прошлом году в ЮФО и СКФО был перевыполнен плановый показатель по увеличению площади лесовосстановления и лесоразведения. "Перевыполнение показателя в целом на 775 га или на 11% сверх плана. Наибольшие объемы показали Волгоградская область, Краснодарский край, КБР, Чеченская Республика и Адыгея", - пояснил Костенич.

Всероссийская акция "Сохраним лес" реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Она прошла в 2021 году в третий раз. Ежегодно восстановление леса проходит на площади более 1 млн га в 85 регионах России в рамках федерального проекта.