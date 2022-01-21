Заболеваемость ковидом в Татарстане выросла за неделю на 15%

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Рост числа заболевших коронавирусом вновь зафиксирован в Татарстане. За неделю прирост составил 15% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

"За текущую неделю количество случаев увеличилось на 15%", - сказала она.

При этом Авдонина уточнила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца - началом второй половины декабря - заболеваемость ниже в 1,8 раза.

В Татарстане выявлено 11 случаев заражения штаммом "омикрон". Роспотребнадзор продолжает работу по выявлению нового штамма. Ведомство получило новое высокотехнологичное оборудование (секвенаторы) для определения мутаций вирусов. "Речь идет не только о коронавирусной инфекции, но и о других опасных инфекционных заболеваниях. Отличие между штаммами COVID-19 только в названии, меры профилактики и лечение от этого не меняются", - уточнила Авдонина.

В Татарстане 21 января зарегистрировано 114 новых случаев, из них 9 - завозные, остальные контактные. 28 человек госпитализировано, 86 получают лечение на дому.

Всего в регионе зафиксировано 44 859 случаев COVID-19. Умерли 1 546 человек. Выздоровели за весь период 38 111 человек, в том числе 102 за минувшие сутки.