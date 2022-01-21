Общественные обсуждения нового генплана Липецка пройдут в течение месяца

ЛИПЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Общественные обсуждения нового генерального плана развития города Липецка пройдут в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

"В течение месяца будут проходить общественные обсуждения, все жители города могут предоставить свои предложения и замечания", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что власти организовали и наглядную экспозицию проекта генплана, посетить которую можно местном департаменте градостроительства и архитектуры.

В пресс-службе также напомнили, что новый генплан подразумевает среди прочего и реновацию жилого фонда, прежде всего, аварийного. "Документ определяет сокращение 267 тыс. кв. м аварийного жилья, комплексное развитие территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов общей площадью 815 га", - сказали в пресс-службе. При этом, здесь подчеркнули, что реновация должна быть комплексной: вместе с домами обустроят и новые инженерные сети при том, что генплан станет регулировать планируемую застройку. Кроме того, документ подразумевает рост в полтора раза протяженности городских дорог - с 236 до 318 км.

Среди других основных аспектов проекта генплана в пресс-службе назвали увеличение к 2042 году числа школьных мест до 72 тыс., а дошкольных - до 38 тыс. "Ожидается, что на левом берегу реки Воронеж появится Гребной центр, который сможет принимать соревнования всероссийского масштаба, а в разных районах города - центры дополнительного образования для детей и молодежи", - заметили в пресс-службе. Здесь подчеркнули и тот факт, что площадь зеленых насаждений в Липецке должна увеличиться с 412 до 770 га.