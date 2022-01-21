Финалист конкурса управленцев "Лидеры России" Илья Биушкин стал главой Абинска

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Финалист четвертого сезона конкурса "Лидеры России" Илья Биушкин избран главой Абинска. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Илья Биушкин, финалист трека "Государственное управление" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - избран на должность главы Абинска Краснодарского края. Решение об этом было принято на очередной сессии совета Абинского городского поселения", - отмечается в сообщении.

Одной из приоритетных задач на посту главы Биушкин назвал развитие инфраструктуры города. "Строительство нового энергосберегающего уличного освещения, ремонт дорог и тротуаров, проектирование второго автомобильного моста через реку Абин. Особое внимание планируется уделить догазификации Абинска", - привели в пресс-службе слова нового главы.

Он отметил, что конкурс "Лидеры России" стал драйвером для личного развития в сфере государственного управления. "Конкурс научил меня быстро анализировать и систематизировать большие объемы информации. Оценочные мероприятия конкурса позволили мне проверить свои управленческие навыки, расширить кругозор и овладеть новым компетенциями, которые необходимы для государственного служащего", - считает Биушкин.

Ранее главами городов стали полуфиналист второго сезона Тимур Закирзянов (Урай, ХМАО), победитель второго сезона конкурса Юрий Шалабаев (Нижний Новгород), полуфиналист третьего сезона конкурса Ильмир Газизов (Учалы, Башкортостан), победитель второго сезона Евгений Григорьев победил на выборах и стал главой Якутска.